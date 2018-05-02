Ermenistan'da Gürcistan'a ve İran'a giden yolların kapatılması nedeniyle iki ülkeye giriş-çıkış yapılamıyor

Yerel saatle 08.10’dan itibaren harekete geçen Paşinyan taraftarları şehrin tüm cadde girişlerini araçlar veya oturarak trafiğe kapattı.

Erivan’a giriş-çıkış yollarını da kapatan eylemcilerin havaalanına giden güzergahı da kesmesi dolayısıyla çok sayıda kişi havaalanına yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Bu arada Paşinyan taraftarlarının toplu taşıma araçlarının çalışmasını engellediği belirtiliyor.

Yolların kapalı olması, yolcu otobüslerinin ve metronun çalışmaması, çok sayıda çalışanın iş yerlerine ulaşamamasına da yol açtı. Eylemlere rağmen bankalar ve devlet daireleri rutin çalışma sistemlerine devam ederken, Paşinyan’ın grev çağrısına uyarak işe gitmeyen çalışanlar da bulunuyor.

Öte yandan, eylemlere destek veren başkentteki birçok dükkan ve iş yeri de kepenk indirdi. Güvenlik görevlilerinin engelleme çabalarına rağmen bazı eylemciler bakanlık binalarının girişini araçlarıyla kapattı.

Ermenistan'dan Gürcistan'a ve İran'a giden yolların da Paşinyan destekçilerince kapatılmasından dolayı iki ülkeye giriş ve çıkışların yapılamaz hale geldiği belirtiliyor.

Bu arada muhalif hareketin lideri Paşinyan da eylemlere eşiyle katılıyor. Paşinyan gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hükümette ya da parlamentoda ne olduğu önemli değil. Önemli olan şu anda sokaklarda ne olduğudur. Halk ile iktidar arasında önceden olduğu gibi bir ilişki bundan sonra olmayacak.” ifadelerini kullandı.

Paşinyan, olayların büyümesine hazırlıklı olduğunu belirterek, polisin müdahale etmesi halinde kendisinin ve taraftarlarının cevap vermeyeceğini söyledi.

Ermenistan parlamentosunda Başbakanlık seçimlerine tek aday olarak katılan ancak bu göreve gelmek için yeterli oyu alamayan Paşinyan, taraftarlarına ülkenin her yerinde yolları kapatarak ve genel greve giderek eylem yapma çağrısında bulunmuştu.