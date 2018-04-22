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Ermenistan'da Sarkisyan karşıtı gösteriler sürüyor

Ermenistan'da Başbakan Serj Sarkisyan, cumhurbaşkanlığından sonra başbakanlık görevine getirilmesine karşı düzenlenen gösteriler sürerken muhalefet lideri Nikol Paşinyan ile görüşmeyi kameraların önünde kesti.

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BBC'nin haberine göre, ikili, gösterileri ele almak üzere basın mensuplarının önünde bir araya geldi.

Paşinyan'ın iktidarı elinde bulundurma çabası olarak nitelendirdiği anayasa değişikliği nedeniyle istifa etmesini istemesi üzerine Sarkisyan, muhalefeti "şantaj" yapmakla suçlayarak toplantının yapıldığı otelden ayrıldı.

Paşinyan, başkent Erivan'da binlerce göstericiye hitaben yaptığı konuşmada, Sarkisyan'ın Ermenistan'daki "yeni gerçekliği" anlamadığını söyledi.

Ermenistan'da 2008'de Sarkisyan'a karşı düzenlenen gösterilerdeki rolü nedeniyle cezaevine giren Paşinyan, son protestoları Çekoslovakya'da komünist yönetimi sona erdiren "Kadife Devrim"e benzetiyor. Sarkisyan'ın ilk kez cumhurbaşkanı seçildiği 2008'deki gösterilerde en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Serj Sarkisyan, 17 Nisan'da parlamentoda yapılan oylamada başbakan seçilmişti.

Yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamına ise geçen ay Armen Sarkisyan seçilmiş ve geçen hafta yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan'dan devralmıştı.

Ermenistan'da 2015'te Sarkisyan'ın desteğiyle kabul edilen anayasal referanduma göre yürütme yetkisi cumhurbaşkanından başbakana devredilmişti.

Muhalifler, bütün yetkilerin başbakanda toplanmasına karşı çıkıyor.

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