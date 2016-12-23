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Ertelenen İsrail tasarısı BMGK'da yeniden oylamaya sunulacak

BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasadışı tüm yerleşim faaliyetlerini 'derhal ve tamamen' durdurmasını talep eden ancak oylanması ertelenen karar tasarısı bugün yeniden oylamaya sunulacak.

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İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasadışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden ancak oylanması ertelenen karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bugün yeniden oylamaya sunulacak.

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu sefer tasarıya destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından BMGK'ya getirildi.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre ise gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar tasarısının bugün oylanacağını söyledi.

Delattre, "İyi ve dengeli bir karar tasarısı var ve bugün oylanacak. Biz de oylamaya hazırız. Karar tasarısında ayrıca şiddet ve terör kınanıyor. Filistin tarafına da tüm tahrikleri önlememe çağrısı yapılıyor. Bu nedenle dengeli bir metin." dedi.

Oylamanının bugün yerel saat ile 03.00'te (TSİ: 23.00) yapılması bekleniyor.

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