Esad rejiminin varlığına karşı değiliz

Ülkesinin Suriye iç işlerine müdahil olmak istemediğini, geçmişte de bu yönde herhangi bir girişimlerinin olmadığını dile getiren Netanyahu, İran, Hizbullah ve DEAŞ’ın varlığından rahatsız olduklarını belirtti.

GİZLİ ANLAŞMA

İsrail Başbakanı, 40 yılı aşkın süredir işgal altındaki Golan Tepeleri’ne Suriye tarafından tek mermi bile atılmadığına işaret ederek, “Rejiminin Suriye’deki varlığına karşı değiliz ama kim yaparsa yapsın her türlü ihlale karşı sınırlarını korumaya devam edeceğiz” dedi. Son altı ayda üçüncü defa bir araya gelen İsrail Başbakanı Netanyahu ile Rusya lideri Putin’in görüşmesinin ana gündemini İran’ın Suriye›deki varlığı oldu. Haaretz gazetesi de İsrailli diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya ve İsrail arasında İran ve Suriye konusunda gizli bir anlaşmaya varıldığını öne sürdü.