Esad’ı vuran ABD muhalifleri hatırladı

Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki İdlib kentinin Han Şeyhun beldesinde rejimin gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya Humus’taki Şayrat Hava Üssü’nü Tomahawk füzeleriyle vurarak yanıt veren Washington’dan iç savaş denklemine müdahale edeceklerini gösteren açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster hedeflerinin Suriye’de Esad’ı ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Rejimi devirmeyi gündemlerine alan Beyaz saray’ın bu planı hangi aktörle devreye sokacağını ise Cumhuriyetçi Senatör John McCain açıkladı; “Rejimi ancak Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) yıkabilir.”

HEM DEAŞ HEM REJİM

Bir süredir terör örgütü PKK/PYD’ye destek vererek bölgeyi DEAŞ’tan temizleme operasyonunu sürdüren ABD, rejimin Han Şeyhun saldırısının ardından Esad’ı da hedef tahtasına oturttu. FoxNews’te yayınlanan bir programda konuşan Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster, Suriye’deki ajandalarında hem DEAŞ’la hem de Esad’la mücadelenin eş zamanlı yürütüleceğini bildirdi. Kendi halkını kimyasalla öldüren biriyle siyasi çözüm olmayacağını vurgulayan McMaster, bu konuda Rusya ile birlikte hareket etmeye özen göstereceklerini belirtti.

SİLAH TAKVİYESİ

Esad’ı devirmeyi gündemine alan ABD, terör örgütü PYD’ye destek olduğu için sahada adeta yok saydığı ÖSO’yu yeniden hatırladı. ABD Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör John McCain, Suriye’de rejimin ancak eğitilen ve teçhiz edilen güvenli bölgedeki ÖSO tarafından devrileceğini söyledi. Trump’ın yeni bir stratejiyle muhalifleri güçlendirerek uçuşa yasak bölgeler oluşturmasını gerektiğinin altını çizen McCain, “Ben ÖSO’nun kalan kısmını eğitmeyi, silahlandırmayı tamamlamamız gerektiğine inanıyorum. Mülteciler için de varil bombalarının atılmadığı güvenli bölge oluşturulması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley de bölgede “Müttefiklerimizi desteklemeye odaklanmayı düşünüyoruz. Türkiye, arkasında olduğumuzdan emin olmalı” diyerek muhalifleri işaret etti.