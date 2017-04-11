Esad’ın kimyasalları İran’ın kontrolünde

Esad’ın kimyasal katliamlarının ardından rejimin elindeki kitle imha silahları tartışılmaya devam ediyor. Tuğgeneral olarak görev yaptığı rejim ordusundan 2013’te ayrılarak Özgür Suriye Ordusu’nda görev alan Zahir El Sakat, ABD televizyonu FoxNews’e verdiği mülakatta rejimin kullandığı kimyasalların kontrolünün Hizbullah’ta ve İranlı uzmanlarda olduğunu söyledi. Rusya’nın aracılığıyla 2013’te Birleşmiş Milletler’in (BM) emriyle Suriye’den çıkarılan kimyasal silahlara değinen Sakat, “Hiçbir şey değişmedi. Sadece tüm kimyasallar, Hizbullah ve Tahran’a teslim edildi” dedi.

Rejimin 1980’lerden beri kimyasalla iç içe olduğunu ve o dönemde silahların Sovyetler Birliği’nden geldiğini vurgulayan Sakat, İran’ın desteği sayesinde ülke içerisinde üretim yapabilecek kapasiteye ulaşıldığını belirtti.

UZMANLAR TAHRAN’DAN

“2006’da medyaya yansımayan Halep’teki patlamada 20 İranlı kimyager deneme sırasında hayatını kaybetmişti” diyen Sakat, Tahran’dan gelen kimyagerlerin yardımıyla hardal gazı ile sârin ve VX gibi nörotoksin gazların bombalara eklemlenebildiğini vurguladı. Mülakatında kendisinin bizzat kimyasal silahların hazırlanmasını ve kullanımını sağladığını bildiren Suriye ordusunun kimyasal savaştan sorumlu 5.tugayın eski Tuğgenerali Sakat, son olarak 2013 yılında Busna El Harir’deki Amud Horan cephesinde sinir gazı kullandığını söyledi. Esad’ın çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini ve bu sebeple savaş suçu işlediğini belirten Sakat, General Ali Hassan Amar’dan fosjen bombası hazırlama emrini aldığını fakat kabul etmediğin altını çizdi. Kendi halkını zehirlemek istemediğini aktaran komutan, “Oğlumu rehin almışlardı. Onun durumunu bana karşı kullandılar. Hayatından endişe ettim” ifadelerini kullandı.

4 ayrı şehirde 45 silah merkezi

Şam yönetiminin kimyasal silahları hakkında bilgi veren Esad’ın Kimyasal Ali’si olarak bilinen Zahir El Sakat, rejimin kitle imha silahlarının 4 ayrı şehirde bulunduğunu söyledi. Esad’ın kolay ve kazasız taşımak adına askeri üslere yakın yerlerde gazları depoladığının altını çizen Sakat, 45 ayrı kimyasal silah merkezine sahip olduklarını bildirdi. Kimyasal depoların Halep, Şam, Lazkiye ve Hama’da yoğunlaştığını aktaran Sakat; Rusların da suça ortak olduğunu dile getirdi.