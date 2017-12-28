Esad’ın pazarlık kozu çocuklar

Suriye’de çatışmasızlık bölgelerine yönelik tacizleriyle ateşkesi sürekli delen Esad rejimi, ablukaya alarak gıda ve ilaç girişini engellediği Doğu Guta’da tedaviye muhtaç çocukları kirli pazarlığının malzemesi yaptı. Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye’deki insani yardım koordinatörü Jan Egeland, muhaliflerin elindeki Doğu Guta’dan Şam’a tahliye edilen hasta çocukların taraflar arasında pazarlık kozu olarak kullanıldığını söyledi. İngiliz BBC kanalına konuşan Egeland, Esad’ın muhaliflere esir düşen milislerin serbest kalması karşılığında Guta’dan hasta çocukların tahliyesine izin verdiğini belirtti ve “Eğer hasta çocuklarla gözaltındakileri takas ediyorsanız, aranızdaki mücadelede çocukları pazarlık kozu haline getiriyorsunuz demektir” dedi.

29 MİLİTAN SERBEST

Muhaliflerin çocukların hayatlarını kurtarmak için rejimin talebini kabul ettiğini aktaran Egeland, “Bu olmamalı. Çocukların tahliye hakkı var ve bizim de onları tahliye etme zorunluluğumuz bulunuyor” ifadelerini kullandı. Doğu Guta’da yedi kanser hastası çocuğun tahliyesi için Esad’a çağrı yapan Uluslararası Kızılhaç Örgütü hastaların Şam’a tahliyesinin başladığını duyururken, Suriye’deki Amerikan Tıp Topluluğu (SAMS) da, son 2 günde toplam 16 sivilin kuşatmadan kurtulduğunu açıkladı. Muhalif gruplardan Ceyş’ül İslam ise Twitter’dan yaptığı açıklamada tahliyeler karşılığında ellerindeki 29 hükümet çalışanını bırakmayı kabul ettiklerini doğruladı.

TAHLİYE ÇARE DEĞİL

Öte yandan, SAMS yetkilisi Doktor Muhammed Katub, Doğu Guta’daki hastaların durumlarının hızla kötüleştiğini, bu nedenle hangi hastaların acil tahliye edileceğini takip etmekte zorlandıklarını bildirdi. Acilen tahliye edilmesine karar verilenler arasında yer alan bir kız çocuğunu örnek veren Katoub, “Görevliler, küçük bir kızın tahliyesine nihayet izin verildiğini haber vermek içi ailenin evine gitti. Aile, kızlarının birkaç gün önce hayatını kaybettiğini söyledi” diye konuştu.