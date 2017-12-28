Esad’ın pazarlık kozu çocuklar
Birleşmiş Milletler, Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta’yı 5 yıldır kuşatan Esad rejiminin çocukları pazarlık malzemesi yaptığını açıkladı. Şam yönetiminin tedaviye muhtaç çocukların geçişine karşılık muhaliflerden rejim milislerini serbest bırakmasını istediği öğrenildi.
Suriye’de çatışmasızlık bölgelerine yönelik tacizleriyle ateşkesi sürekli delen Esad rejimi, ablukaya alarak gıda ve ilaç girişini engellediği Doğu Guta’da tedaviye muhtaç çocukları kirli pazarlığının malzemesi yaptı. Birleşmiş Milletler’in (BM) Suriye’deki insani yardım koordinatörü Jan Egeland, muhaliflerin elindeki Doğu Guta’dan Şam’a tahliye edilen hasta çocukların taraflar arasında pazarlık kozu olarak kullanıldığını söyledi. İngiliz BBC kanalına konuşan Egeland, Esad’ın muhaliflere esir düşen milislerin serbest kalması karşılığında Guta’dan hasta çocukların tahliyesine izin verdiğini belirtti ve “Eğer hasta çocuklarla gözaltındakileri takas ediyorsanız, aranızdaki mücadelede çocukları pazarlık kozu haline getiriyorsunuz demektir” dedi.
29 MİLİTAN SERBEST
Muhaliflerin çocukların hayatlarını kurtarmak için rejimin talebini kabul ettiğini aktaran Egeland, “Bu olmamalı. Çocukların tahliye hakkı var ve bizim de onları tahliye etme zorunluluğumuz bulunuyor” ifadelerini kullandı. Doğu Guta’da yedi kanser hastası çocuğun tahliyesi için Esad’a çağrı yapan Uluslararası Kızılhaç Örgütü hastaların Şam’a tahliyesinin başladığını duyururken, Suriye’deki Amerikan Tıp Topluluğu (SAMS) da, son 2 günde toplam 16 sivilin kuşatmadan kurtulduğunu açıkladı. Muhalif gruplardan Ceyş’ül İslam ise Twitter’dan yaptığı açıklamada tahliyeler karşılığında ellerindeki 29 hükümet çalışanını bırakmayı kabul ettiklerini doğruladı.
TAHLİYE ÇARE DEĞİL
Öte yandan, SAMS yetkilisi Doktor Muhammed Katub, Doğu Guta’daki hastaların durumlarının hızla kötüleştiğini, bu nedenle hangi hastaların acil tahliye edileceğini takip etmekte zorlandıklarını bildirdi. Acilen tahliye edilmesine karar verilenler arasında yer alan bir kız çocuğunu örnek veren Katoub, “Görevliler, küçük bir kızın tahliyesine nihayet izin verildiğini haber vermek içi ailenin evine gitti. Aile, kızlarının birkaç gün önce hayatını kaybettiğini söyledi” diye konuştu.
400 bin sivil mahsur
Başkent Şam’ın güneyinde yer alan ve 5 yıldır rejim milislerinin kuşatması altındaki Doğu Guta’da geçen nisan ayına kadar gizli tünellerden tahliye gerçekleşebiliyordu. Esad güçlerinin ablukayı sertleştirmesiyle son 8 aydır durumun daha da zorlaştığı bölgede yaklaşık 400 bin insanın mahsur kaldığı, 130’dan fazla çocuğunsağlık durumunun ise son derece kritik olduğu ifade ediliyor.
Rejim İdlib’e bomba yağdırdı: 12 ölü
Muhaliflerin kontrolündeki gerginliği azaltma bölgelerinden İdlib’de sivil yerleşimlere yapılan hava saldırılarında 12 sivil hayatını kaybetti. Konu hakkında açıklama yapan İdlib Sivil Savunma Müdürü Mustafa Hac Yusuf, “Sadece bir beldeye 150’den fazla roket saldırısı yapıldı. Yasak vakum bombaları kullanılıyor” dedi.
Kerim bebeğin diğer gözü de kapanabilir
abluka altındaki Doğu Guta’da Esad rejiminin saldırısında annesiz kalan ve sol gözünü kaybeden Kerim bebek, diğer gözünü de kaybetme riskiyle karşı karşıya. Kerim bebeğin babası Ebu Muhammed, Kerim bebeğin, bombardıman sonucu kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünün de yakında kapanabileceğini söyledi. Kuşatmanın ilaç bulmayı engellediğini belirten Muhammed, “Oğlumun Doğu Guta dışında tedavi görmesini istiyorum” dedi. Destek için teşekkür eden Muhammed, “Benim meselem yardım değil, ilaç yokken parayı ne yapayım” ifadelerini kullandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.