Beşar Esed, Rusya'nın Lazkiye'deki hava üssünü ziyaret etti
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, Rusya'nın Lazkiye'deki hava üssünü ziyaret etti.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya'nın Lazkiye'de yer alan hava üssü Hmeymim'i ziyaret etti.
Beşar Esad'ı Hmeymim üssünde, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov karşıladı. Ziyareti kapsamında Esad'a, Rus uçaları ve silahları gösterildi.
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