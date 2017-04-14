Esed cephesinden Trump'a 'hayvan' yanıtı
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’dan ‘hayvan’ diye bahseden ABD Başkanı Donald Trump’a yanıt geldi.
Sputnik’e konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eyman Sosan, “Siz, kendiniz bir hayvansınız diye herkesin sizin gibi olduğunu düşünmenize gerek yok” dedi.
Trump, Fox Business’tan Maria Bartiromo’nun programında “Eğer Rusya işe girmese ve bu hayvanı (Esad) desteklemeseydi şu anda ortada bir sorun olmazdı” demişti.
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