İdlib’e hava saldırısı: Çok sayıda sivil hayatını kaybetti
Suriye’nin İdlib kentinin Ma’ar Mesrin bölgesine Esad rejimine ait uçakların düzenlediği hava saldırında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.
- İHA
Suriye’de Esad rejimine ait uçaklar, İdlib kentinin Ma’ar Mesrin bölgesini bombaladı. Olayda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Rus jetlerinin de Ma’aret Misreen bölgesinde bir pazar yerini bombaladığı ifade edilirken, en az 10 sivilin hayatını kaybettiği 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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