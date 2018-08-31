Esed, hava saldırısı korkusuyla askeri hava alanlarını tahliye ediyor
İdlib'e saldırı hazırlığı içinde bulunan Esed'in, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed'e saldırma ihtimali korkusuyla ülkedeki askeri hava alanlarındaki bütün uçakları güvenli hava alanlarına nakletme kararı aldığı kaydedildi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Esed rejiminin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yapması muhtemel hava saldırısı sebebiyle dün öğleden sonra Humus'taki Sin Havalimanındaki 8 adet Sukhoi Su-24 savaş uçağını Lazkiye'deki Hamim Havalimanına, iki savaş uçağını da Şam uluslararası hava limanına nakletti.
Esed rejimi ayrıca, Humus yakınındaki Tifur askeri havalimanından 2 savaş uçağını yakınlardaki Şayrat Havalimanına nakletti. Rejiminin Nayrab, Hama ve Medresetil Mücenzerat'taki subaylarına buralardaki bütün helikopterlerin ve savaş uçaklarının Hmeymim, Şayra ve Mezze'ye nakletmeleri emrini verdiğini belirtti.
Esed son iki gün içinde üç adet L 29 delfin jetini Nayrap'tan Şayrat'a ve Medrese el Mücenzerat'ta ve Hama'daki savaş helikopterlerini Mezza'ya nakletti.
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