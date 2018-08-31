Esed, hava saldırısı korkusuyla askeri hava alanlarını tahliye ediyor

Edinilen bilgiye göre, Esed rejiminin, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yapması muhtemel hava saldırısı sebebiyle dün öğleden sonra Humus'taki Sin Havalimanındaki 8 adet Sukhoi Su-24 savaş uçağını Lazkiye'deki Hamim Havalimanına, iki savaş uçağını da Şam uluslararası hava limanına nakletti.

Esed rejimi ayrıca, Humus yakınındaki Tifur askeri havalimanından 2 savaş uçağını yakınlardaki Şayrat Havalimanına nakletti. Rejiminin Nayrab, Hama ve Medresetil Mücenzerat'taki subaylarına buralardaki bütün helikopterlerin ve savaş uçaklarının Hmeymim, Şayra ve Mezze'ye nakletmeleri emrini verdiğini belirtti.

Esed son iki gün içinde üç adet L 29 delfin jetini Nayrap'tan Şayrat'a ve Medrese el Mücenzerat'ta ve Hama'daki savaş helikopterlerini Mezza'ya nakletti.