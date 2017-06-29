Esed, Lazkiye'deki Rus üssnünü ziyaret etti
Suriye rejimi lideri Beşar Esed'in, Rusya'nın Lazkiye'de yer alan hava üssü Hmeymim'i ziyaret ettiği belirtildi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Esed'i Hmeymim üssünde Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov karşıladı.
Ziyareti sırasında Esed'e hava üssündeki Rus uçak ve silahları gösterildi.
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