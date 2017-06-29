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Esed, Lazkiye'deki Rus üssnünü ziyaret etti

Suriye rejimi lideri Beşar Esed'in, Rusya'nın Lazkiye'de yer alan hava üssü Hmeymim'i ziyaret ettiği belirtildi.

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Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre, Esed'i Hmeymim üssünde Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov karşıladı.
 
Ziyareti sırasında Esed'e hava üssündeki Rus uçak ve silahları gösterildi.

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