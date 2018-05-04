Esed rejimi, Doğu Guta'daki camilerde kendisine dua edilmesi için baskı yapıyor Suriye'de Esed rejimi sıkı abluka, yoğun saldırılar ve zorunlu tahliye ile ele geçirdiği Doğu Guta'daki camilerde kendisine dua edilmesi için genelge gönderdi.