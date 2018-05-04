Esed rejimi, Doğu Guta'daki camilerde kendisine dua edilmesi için baskı yapıyor
Suriye'de Esed rejimi sıkı abluka, yoğun saldırılar ve zorunlu tahliye ile ele geçirdiği Doğu Guta'daki camilerde kendisine dua edilmesi için genelge gönderdi.
- AA
Suriye'de Beşşar Esed rejimi, başkent Şam'da yerle bir ederek ele geçirdiği Doğu Guta'daki camilerde Beşşar Esed'e dua edilmesini istedi.
Esed rejimine bağlı Vakıflar Bakanlığının Şam kırsalı müdürlüğünce yayımlanan genelgede, Doğu Guta'daki imamlardan camilerde Esed'e dua edilmesi talep edildi.
AA muhabirinin ulaştığı genelgede, "Başkan Beşşar Esed'e her hutbeden sonra ülkede muvaffak olması için dua edilecek." ifadelerine yer verildi.
Rejim, 5 yıllık ablukanın ardından kimyasal silah katliamları, hava saldırıları ve zorunlu tahliye anlaşması neticesinde Doğu Guta'yı ele geçirmişti.
65 binden fazla kişi bölgeden ayrılmak zorunda kalırken, gidecek yeri olmayanlar ve tehciri kabul etmeyenler de bölgede rejim kontrolü altında yaşamaya devam ediyor.
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