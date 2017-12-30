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Esed rejimi Doğu Guta'ya saldırlarını yoğunlaşırdı: 6 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam'da abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği yoğun saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti.

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Esed rejimi, gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki Doğu Guta'ya sabah saatlerinden itibaren yoğun top ve hava saldırıları düzenliyor. 
 
Haresta, Duma ve Zemelkea ilçeleri ile Hammuriye, Cisrin, Arbin, Merc, Kefer Batna, Misraba ve Beyt Seva beldelerini yoğun topçu saldırıları ile hedef alan rejim ayrıca Haresta ilçesi ile Merc, Arbin ve Medyere beldelerine hava saldırıları düzenledi.
 
Haresta'ya sabah saatlerinden itibaren 40 hava saldırısı gerçekleştirildi.
 
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejimin saldırılarına maruz kalan Doğu Guta'da ilk belirlemelere göre, Haresta'da 1, Otaya köyünde 3, Kafar Batna ve Misraba'da ise birer sivil yaşamını yitirdi.
 
Yaralılar Sivil Savunma ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
 
Birleşmiş Milletler'in (BM) ve uluslararası toplumun Doğu Guta'daki ölümlere sessiz kalmasını fırsata çeviren rejim, 14 Kasım'dan bu yana bölgeyi yoğun şekilde bombalıyor.
 
BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, 28 Kasım'da, Rusya'nın önerisi üzerine Esed rejiminin Doğu Guta'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

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