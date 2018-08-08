The New York Times: İsrail, Esed rejimi adına çalışan bilim adamını öldürdü

Hama’nın Masyaf bölgesinde Cumartesi günü aracına yerleştirilen patlayıcıların infilak etmesi sonucu ölen Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi Müdürü Aziz Asbar, rejimin füze ve kimyasal silah çalışmalarında önemli bir isimdi. Suikasttan İsrail gizli servisi Mossad’ı sorumlu tutan rejim medyası, Asbar’ın daha önceden iki suikast girişiminden kurtulduğunu vurguladı.

ABD merkezli New York Times’a konuşan bir Ortadoğu ülkesinin istihbarat teşkilatından isimsiz bir yetkili, Asbar’ın suikastından sorumlu olan ülkenin İsrail olduğunu doğruladı. Gazete, Asbar'ın Suriye'deki hassas güdümlü füzelerin üretimi konusunda İran’ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymanı ile işbirliği yaptığını söyledi.

Suriye Bilimsel Çalışmalar ve Araştırma Merkezi uzun zamandır, Suriye'nin kimyasal ve biyolojik silahlar dahil olmak üzere kitle imha silahları geliştirme kapasitesini azaltmaya yönelik uluslararası çabaların odak noktası olmuştu.