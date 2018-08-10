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Esed rejimi İdlib'e yoğun hava saldırıları düzenliyor

Beşşar Esed rejimi, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' sınırları içindeki yerleşimlere yoğun hava saldırıları düzenliyor.

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Esed rejimi, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde yer alan kentin batısındaki ve güneyindeki Naciyye, Zuaniyye, Bidame, Cisr eş Şuğur, Sukeyk, Temeniya, Han Şeyhun çevresi ile Hama kırsalındaki Latamne ve Latmin bölgesi ve Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'nı hedef alıyor.
 
Hava saldırılarına topçu atışları da eşlik ediyor.
 
İdlib sivil savunma kaynakları, hava saldırılarında kullanılması uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış olan varil ve fosfor bombalarının kullanıldığını açıkladı.
 
Sivil savunma kaynakları, ayrıca bugün Sukeyk ve Temeniya'ya 30'dan fazla varil bombası atıldığını belirtti.
 
Kaynaklar, saldırıların askeri muhaliflerin cephe hatlarında yoğunlaştığını, bu nedenle çok fazla sivil can kaybının yaşanmadığını kaydetti.
 
Beşşar Esed, 26 Temmuz'da Rus TASS haber ajansına verdiği röportajda, şimdiki hedeflerinin İdlib olduğunu açıklamış, İdlib'de yaşayan 4 milyon civarı sivili terörist olarak gördüklerini belirterek tehdit etmişti.
 
Suriye'nin kuzeybatısında askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bölgeler, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan edilmişti ancak rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

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