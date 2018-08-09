Esed rejimi, İdlib’e yönelik bombardımanlar düzenledi

Beşşar Esed, Temmuz sonunda Rus medyasına verdiği röportajda, önceliklerinin muhaliflerin kontrolü altındaki İdlib bölgesini yeniden ele geçirmek olduğunu söylemişti.

SOHR’ye göre, rejime bağlı güçlerin, bugün gerçekleştirdiği füze ve top ateşi saldırıları, İdlib’in güneybatısındaki Cisr el-Şuğur beldesine yoğunlaştı.

Konuya dair AFP’ye bir açıklama yapan SOHR Müdürü Rami Abdurrahman, rejim güçlerinin bombardımanlar sonrası ilerleyiş kaydettiğini belirterek, “Bombardımanlar, rejimin İdlib’e yönelik operasyonlarının hazırlığı olarak gerçekleştirildi” dedi.

Saldırılar eş zamanlı gerçekleşti

Abdurrahman, açıklamasında, “Rejim güçlerinin Cisr el-Şuğur’a yönelik bombardımanları, bölgeye ek kuvvetler göndermesiyle eş zamanlı gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Esed rejimi ve Rusya ile anlaşmayı reddeden muhalif grupların kontrolündeki İdlib’de on binlerce muhalif savaşçı bulunuyor.

İdlib bölgesi, Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Rusya, Türkiye ve İran garantörlüğünde imzalanan Gerginliği Azaltma Anlaşması kapsamında yer alıyor.

Türkiye, anlaşma kapsamında, İdlib’in etrafına 12 askeri kontrol noktası kurmuştu.

(Şarku'l Avsat)