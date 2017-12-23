Esed rejimi iş birlikleriyle operasyonlarını sürdürüyor

Feylaku'ş Şam'ın komutanı Yasir Abdurrahim, AA muhabirlerine Astana'daki görüşmelerin bitmesinin ardından Esed rejiminin uluslararası ve yerel iş birlikleri sayesinde gerginliği azaltma bölgelerinde süren askeri operasyonları ve terör örgütü PYD/PKK'nın hak ihlallerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rejim güçlerinin İdlib ve Hama'da operasyonlarına devam ettiğini vurgulayan Abdurrahim, şunları söyledi:

"Rejim, Etarib ilçesinde daha önce bir pazar yerini hedef almıştı. Rejim orada bir katliam yaptı, 90 sivil şehit oldu. İdlib'in güneyindeki Maarşurin'de de 20 sivil yaşamını yitirdi. Bunları dünyanın gözü önünde yapıyorlar ve Rusya'nın desteğiyle oluyor. Ruslar da rejime eşlik ediyor. Hama'da da Rus uçakları rejime destek vererek çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Burada da sivilleri hedef aldı."

"Rejim, Rusya ve İran desteğiyle, güney Halep ve Hama’da ilerlemeye çalışıyor." diyen Abdurrahim, rejimin El Kaide'nin varlığını bahane ederek Rus desteği aldığı değerlendirmesinde bulundu.

"Halep'i de ortak yönetecekler"

Terör örgütü PYD/PKK'nın eylemlerine değinen Abdurrahim, "Rejim PYD unsurlarının Kandil’den Afrin’e ulaşmalarına kolaylık sağlıyor. Yani rejim bölgelerinden Afrin’e giden bir yol var. Rejim, geçişlerine izin veriyor." ifadelerini kullandı.

Abdurrahim, PYD/PKK'nın bir kaç gün önce Halep'te işgal ettiği Eşrefiyye, Şeyh Maksut ve Hüllük mahallelerine rejim bayraklarının asılmasına "izin verdiğini", Haseke'de olduğu gibi bölgeyi ortak yöneteceklerini anlattı.

"Son atışmaları sadece bir tiyatro"

Abdurrahim, "Ama nedense Beşşar Esed onları hainlikle itham etti. Esed ve PYD'nin son atışmaları sadece bir tiyatro. Aynı paranın iki yüzüler. Aslında PYD'yi kuran (rejimin istihbarat şefi) Ali Memlük'tür. Talimatları Şam'dan alıyorlar. Hafız Esad, Öcalan'ı destekledi ve onları bugünler için yetiştirdi." şeklinde konuştu.

Terörist ve ayrılıkçı örgüt PYD'nin, aileleri parçalamaya devam ettiğini belirten Abdurrahim, PYD/PKK'nın hak ihlallerini şöyle özetledi:

"Araplara zulüm ediyorlar. Çocukları zorla silah altına alıyorlar. Kızları ailelerinden alıyorlar. Onları dağlarda eğitime gönderiyorlar. Esnaftan ve işyerlerinden haraç alıyorlar. Yani onlar Araplardan önce Kürtlere de zulüm ediyor. Ülkedeki petrol kuyularını ele geçirmeye çalışıyorlar. Onlar Suriye'nin petrolünü kaçırıyorlar."

"DEAŞ, rejim ve Ruslar arasında askeri iş birliği var"

Abdurrahim, rejimin Hama'nın doğusundaki Hunayfis bölgesinden DEAŞ militanlarına yol açarak, İdlib'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geçişlerini sağladığını söyledi.

Feylaku'ş Şam komutanı, karşılık olarak, DEAŞ'ın da Halep'in güneyinde Hama'ya açılan yoldaki Hanesir bölgesinden rejim askerlerinin yine İdlib'e ulaşmalarına izin verdiğini kaydetti.

"Aslında Hama'da DEAŞ yok, DEAŞ, rejim ve Ruslar arasında askeri iş birliği var." diyen Abdurrahim, rejimin DEAŞ'a hiç hava saldırısı düzenlemediğine dikkati çekti.

"İran Astana'da Rusya'ya baskı yapıyor"

Abdurrahim, İran destekli Şii milislerin 60'tan fazla grup halinde Suriye'de rejim saflarında operasyonlara katıldıklarını belirtti.

Yasir Abdurrahim, "İran zaten bu durumu inkar etmiyor. Hatta Suriye'deki varlıklarının avantajını kullanarak İran, Astana'da Rusya'ya baskı yapıyor. Suriye halkını öldürmeye devam ediyorlar." diye konuştu.

"Rejim, cezaevlerindeki tutukluları tasfiye ediyor"

Abdurrahim, rejimin cezaevlerindeki tutukluların serbest bırakılması konusunu çok önemsediklerini vurgulayarak, şunları paylaştı:

"Biz onların siyasi mahkumlar olduğu konusunda ısrar ediyoruz. Siyasiler ve üniversite öğrencileri olduklarını belirttik. Onlar dünyaya, bu tutukluların askeri işlere karıştığını yansıtmaya çalışıyorlar. Rejim her ay bine yakın tutukluyu tasfiye ediyor. Başka yerlere gönderiyor."

Abdurrahim, Astana'da tutukluların serbest bırakılması konusunun İran tarafından engellediğini savunarak, "İran onların çıkışlarına izin vermiyor çünkü İran milisleri de işkencelere karıştı." ifadelerini kullandı.