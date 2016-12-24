Esed rejiminin Türkmendaðý'na saldýrýsý geri püskürtüldü
Suriye'de Beþþar Esed rejimine ait birliklerin Lazkiye kýrsalýndaki Türkmendaðý'na yönelik saldýrýsý geri püskürtüldü.
- AA
Suriye'de Beþþar Esed rejimi güçleri, gece saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki Kelez ve Karaman köylerini havan ve top atýþlarýyla vurdu.
Ardýndan Kelez köyü civarýndan girmeye çalýþan rejim askerleriyle muhalifler arasýnda sabah saatlerine kadar çatýþma yaþandý.
Yaralýlarýn olduðu çatýþmalar sonrasý Esed güçleri geri çekilirken, bölgeye yönelik top atýþlarý aralýklarla sürüyor.
Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.
Yorumlar
Yorumlarýnýzý kendi özgün iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.