Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Esed rejiminin Türkmendaðý'na saldýrýsý geri püskürtüldü

Suriye'de Beþþar Esed rejimine ait birliklerin Lazkiye kýrsalýndaki Türkmendaðý'na yönelik saldýrýsý geri püskürtüldü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye'de Beþþar Esed rejimi güçleri, gece saatlerinden itibaren muhaliflerin kontrolündeki Kelez ve Karaman köylerini havan ve top atýþlarýyla vurdu. 
 
Ardýndan Kelez köyü civarýndan girmeye çalýþan rejim askerleriyle muhalifler arasýnda sabah saatlerine kadar çatýþma yaþandý.
 
Yaralýlarýn olduðu çatýþmalar sonrasý Esed güçleri geri çekilirken, bölgeye yönelik top atýþlarý aralýklarla sürüyor.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgün iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaþkaný Erdoðan: Türkiye küresel bir güçtür

Cumhurbaþkaný Erdoðan: Türkiye küresel bir güçtür

Cumhurbaþkaný Erdoðan Tire Entegre Tesisleri'nin açýlýþýný yaptý

Cumhurbaþkaný Erdoðan Tire Entegre Tesisleri'nin açýlýþýný yaptý

Donmak üzere olan kuðu kurtarýldý

Donmak üzere olan kuðu kurtarýldý

Batý Þžeria'da Ýsrail'e karþý gösteri

Batý Þžeria'da Ýsrail'e karþý gösteri

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA