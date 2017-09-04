Son Dakika Haberleri E-gazete 4Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Esed rejimi Şam'da pazar yerini vurdu

Rejim güçleri, Suriye'nin başkenti Şam'da muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'daki bir pazar yerini hedef aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, başkent Şam'da ''çatışmasızlık bölgeleri'' içerisinde yer alan Doğu Guta'daki bir pazar yerine düzenlediği saldırıda en az 15 sivil yaralandı.
 
Ayn Terma beldesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Basın Sorumlusu Ömer Ebu Ubeyde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Rejim güçleri, Ayn Terma beldesinde pazar yerine topçu saldırısı düzenledi, 15 sivil yaralandı. Bazı yaralıların durumu ağır.'' dedi.
 
Yaralıların beldedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığını bildiren Ubeyde, top mermilerinin düştüğü pazar yerinde maddi hasarın meydana geldiğini söyledi.
 
Esed rejimi, Rusya, Türkiye ve İran gözetiminde ilan edilen ateşkese rağmen 5 yılı aşkın süredir askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'ya saldırmaya devam ediyor.
 
Rejim, Doğu Guta'nın güneydoğu ucunda, yarımada şeklindeki Cobar'ı, güneybatısındaki Ayn Terma'dan kopararak tek başına kuşatma altına almayı hedefliyor. Böylece yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta üzerindeki kuşatma da daralmış olacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 2018 yılında öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 2018 yılında öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz

Şehit Piyade Er Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Gürel son yolculuğuna uğurlandı

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

Los Angeles tarihindeki en büyük yangın!

Japon prensesi Mako ünvanını kaybetmek uğruna nişanlandı!

Japon prensesi Mako ünvanını kaybetmek uğruna nişanlandı!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA