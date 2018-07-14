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Esed rejimi tarlada çalışan çocukları hedef aldı, 3 çocuk hayatını kaybetti

Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı topçu birliklerinin Hama ilinde muhaliflerin kontrolündeki tarım arazilerinde çalışanlara düzenlediği saldırılarda 3 çocuk hayatını kaybetti, 2'si ağır yaralandı.

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Hama'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejimi, Hama iline bağlı Kefer Zita, Latamne beldeleri ile Lahaya köyüne sabah saatlerinde topçu saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil Savunma'nın (Beyaz Baretliler) Hama'daki genel merkezinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, rejimin topçu birliklerinin sabah saatlerinde Lahaya köyündeki tarım arazilerinde yetişen kapari çiçeğini toplayanları hedef aldığı ve saldırıda 3 çocuğun yaşamını yitirdiği, 2'sinin de yaralandığı belirtildi.

Rejimin saldırılarına maruz kalan söz konusu bölgeler, "İdlib gerginliği azaltma bölgeleri" sınırları içerisinde yer alıyor.

Sivil Savunma kaynaklarına göre, Esed ve destekçilerinin İdlib ve Hama illerinde muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere, bugünkü olayla, son bir haftada gerçekleştirdiği hava ve kara saldırılarında 13 sivil hayatını kaybetti, en az 41 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeybatısında, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve çevresindeki bölgeler, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti.

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