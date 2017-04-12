Esed rejimi uçaklarından İdlib kırsalına hava saldırısı: 3 kişi hayatını kaybetti

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi uçaklarının, İdlib'in batı kırsalındaki Hambuşiye köyüne düzenlediği hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralıların bölgedeki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığı belirtildi.
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