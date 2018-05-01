Esed rejimi Yermük Kampı'na saldırdı

Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük kampına Beşşar Esed rejimi ve iş birlikçileri ağır silahlarla saldırdı. <strong>“DEAŞ'i vuruyoruz”</strong> denilerek yapılan saldırıda onlarca Filistinli mülteci şehit oldu, binlerce yaralı var.
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