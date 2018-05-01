Esed rejimi Yermük Kampı'na saldırdı

Filistinli mültecilerin yaşadığı Yermük kampına Beşşar Esed rejimi ve iş birlikçileri ağır silahlarla saldırdı.

“DEAŞ'i vuruyoruz” denilerek yapılan saldırıda onlarca Filistinli mülteci şehit oldu, binlerce yaralı var.