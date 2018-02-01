Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Esed rejiminden Halep'e hava saldırısı: 5 ölü

Suriye’nin Halep kentinde Esad rejiminin gerçekleştirdiği hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Esed’ın savaş uçakları Halep’in güneyindeki Talafeh, Masherfa ve Jezraya köylerinde yaşayan sivilleri hedef aldı. Talafeh köyünde bir aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, birçok kişi de ağır yaralandı.

Saldırı nedeniyle büyük tahribata uğrayan Masherfa ve Jezraya köylerinde yaralananlar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Öte yandan, Esed rejimi ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının sabah saatlerinden beri köylerin üzerinde uçtuğu belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darmık´taki Teröristbaşı Öcalan´ın posteri havaya uçuruldu

Darmık´taki Teröristbaşı Öcalan´ın posteri havaya uçuruldu

İşte Türkiye ve dünyadan kanlı ay manzaraları

İşte Türkiye ve dünyadan kanlı ay manzaraları

Yerli Termobarik mühimmatta yeni adım

Yerli Termobarik mühimmatta yeni adım

Çölde 400 bin kişilik dev şehir

Çölde 400 bin kişilik dev şehir

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA