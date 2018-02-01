Esed rejiminden Halep'e hava saldırısı: 5 ölü

Esed’ın savaş uçakları Halep’in güneyindeki Talafeh, Masherfa ve Jezraya köylerinde yaşayan sivilleri hedef aldı. Talafeh köyünde bir aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, birçok kişi de ağır yaralandı.

Saldırı nedeniyle büyük tahribata uğrayan Masherfa ve Jezraya köylerinde yaralananlar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Öte yandan, Esed rejimi ve Rusya’ya ait savaş uçaklarının sabah saatlerinden beri köylerin üzerinde uçtuğu belirtildi.