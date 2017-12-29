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Esed rejiminin Doğu Guta saldırlarında 3 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, abluka altında tuttuğu Doğu Guta bölgesine düzenlediği saldırılarda biri çocuk 3 sivil hayatını kaybetti.

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Şam'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre Esed rejimi, gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki Doğu Guta'nın Haresta ve Duma ilçesi ile Hammuriye, Cisrin, Arbin ve Merc beldelerine sabah saatlerinden itibaren topçu ve havan topu saldırıları düzenledi.

Rejimin savaş uçağı ayrıca Haresta ilçesindeki sivil yerleşimlere hava saldırısı düzenledi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejimin Hammuriye beldesine düzenlediği topçu saldırılarında biri çocuk 2 sivil yaşamını yitirirken Hareste ilçesinde de bir sivil hayatını kaybetti.

Çok sayıda yaralı, Sivil Savunma ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) ve uluslararası toplumun Doğu Guta'daki ölümlere sessiz kalmasını fırsata çeviren rejim, 14 Kasım'dan bu yana bölgeyi yoğun bir şekilde bombalıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın önerisi üzerine Esed rejiminin Doğu Guta'da ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

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