Esed rejiminin Doğu Guta'ya saldırılarında 13 sivil öldü

Başkent Şam'ın doğusunda gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki Doğu Guta'nın Haresta ilçesi ile Misraba, Merc, Cisrin, Medyere, Arbin ve Hammuriye beldelerindeki sivil yerleşim alanları Esed rejiminin yoğun hava ve kara saldırılarına maruz kalıyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejim güçlerinin Hamurriye beldesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 8 sivil hayatını kaybetti.

Medyere beldesine düzenlenen hava saldırısında ise 2 sivil can verirken, rejimin Arbine beldesine düzenlediği bir diğer hava saldırısında ise 3 sivil yaşamının yitirdi.

Böylelikle rejimin devam bugünkü yoğun saldırılarında sivil kayıp sayısı 13 oldu.

Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Saldırılarda yaralananlar çok sayıda sivil çevredeki hastanelerde tedaviye alındı.

Aralıksız devam eden hava saldırıları yüzünden ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, 8 aydır bölgeye yönelik abluka ve bombardımanlarını yoğunlaştırdı.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, 600'den fazlası acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.