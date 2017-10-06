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Esed rejiminin Han Şeyhun'a saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Esed rejimi, kimyasal silah katliamına imza attığı Han Şeyhun'u uçaklarla vurdu.

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Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib iline bağlı Han Şeyhun'a düzenlediği hava saldırısında en az 8 sivil hayatını kaybetti.

Han Şeyhun sivil savunma (Beyaz Baretliler) müdürü Hacı Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejime ait uçakların Han Şeyhun'a vakum bombasıyla saldırı düzenlediğini, sivil savunma görevlilerinin enkaz altından 8 ceset çıkardığını söyledi.

12 yaralının olduğunu belirten Yusuf, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Bu arada, rejim uçakları, İdlib'in güney kırsalındaki El Hilbe köyündeki sığınmacı kampına da saldırdı, 1 sivil öldü.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında ve çatışmasızlık bölgeleri içinde yer alan İdlib'de yaklaşık 2,5 milyon sivil yaşıyor.

Muhaliflerin kontrolündeki İdlib, 19-30 Eylül arası Rusya ve rejim tarafından yoğun biçimde bombalanmış, 140'tan fazla sivil ölmüştü.

Han Şeyhun, Esed rejiminin 4 Nisan'daki kimyasal silah katliamı ile dünya gündemine oturmuştu. Katliamda en az 100 sivil hayatını kaybetmişti.

Esed rejiminin Han Şeyhun'a saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, İdlib iline bağlı Şeyhun beldesine düzenlediği hava saldırısında en az 8 sivil hayatını kaybetti. Saldırı nedeniyle bölgedeki bazı yerleşim yerleri ve araçlar kullanılamaz hale geldi.

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