Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: Esed rejiminin infazları dehşete düşürdü

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, Uluslararası Af Örgütü'nün Esed rejimin infazlarını ortaya koyan raporu karşısında 'dehşete düştüklerini' söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane DujarricUluslararası Af Örgütü'nün Suriye'de rejimin iç savaşın başladığı 2011'den 2016 yılına kadar 5 bin ila 13 kişiyi yargısız infaz ettiğini ortaya koyan raporu karşısında "dehşete düştüklerini" söyledi.

Dujarric, günlük basın toplantısında Suriye'de rejimin hapisanelerindeki koşullar ve insan hakları ihlallerine yönelik endişelerini defalarca dile getirdiklerini ifade etti.

Stephane Dujarric, "Genel Sekreter Antonio Guterres'in raporda yer alanlar karşısında dehşete düştüğünü" belirterek, Suriye'de işlenen bütün insan hakları ihlallerinin ve suçların hesabının sorulması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Af Örgütü, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, iç savaşın başladığı Eylül 2011'den 2015'in sonuna kadar, Şam'daki Saydnaya Hapishanesinde, çoğunluğu sivil 5 ila 13 bin arasında kişiyi yargısız infaz ettiğini duyurmuştu.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her alanda yoğun saldırı altındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her alanda yoğun saldırı altındayız

Geçmişin internet görevini gören seyyar kütüphaneler

Geçmişin internet görevini gören seyyar kütüphaneler

Yeşilçam'ın bilinmeyenleri

Yeşilçam'ın bilinmeyenleri

7 Şubat KHK ile göreve iade edilenler isim listesi

7 Şubat KHK ile göreve iade edilenler isim listesi

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la telefonda görüştü

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA