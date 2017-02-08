BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: Esed rejiminin infazları dehşete düşürdü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Uluslararası Af Örgütü'nün Suriye'de rejimin iç savaşın başladığı 2011'den 2016 yılına kadar 5 bin ila 13 kişiyi yargısız infaz ettiğini ortaya koyan raporu karşısında "dehşete düştüklerini" söyledi.

Dujarric, günlük basın toplantısında Suriye'de rejimin hapisanelerindeki koşullar ve insan hakları ihlallerine yönelik endişelerini defalarca dile getirdiklerini ifade etti.

Stephane Dujarric, "Genel Sekreter Antonio Guterres'in raporda yer alanlar karşısında dehşete düştüğünü" belirterek, Suriye'de işlenen bütün insan hakları ihlallerinin ve suçların hesabının sorulması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Af Örgütü, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, iç savaşın başladığı Eylül 2011'den 2015'in sonuna kadar, Şam'daki Saydnaya Hapishanesinde, çoğunluğu sivil 5 ila 13 bin arasında kişiyi yargısız infaz ettiğini duyurmuştu.