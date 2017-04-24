Esed rejiminin sivillere saldırıları sürüyor: 5 sivil hayatını kaybetti

Savaşçı 3. yeni bölüm fragmanı Savaşçı yayınlanan son bölüm FOX TV’de

Savaşçı 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? FOX TV’nin yeni dizisi Savaşçı reytinglerde fırtına gibi esmeye başladı. Savaşçı yayınlanan son bölüm 7,27 reyting, 16,49 share ile Total reytinglerde birinci olmayı başardı. Oyuncu kadrosunda Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli, Fırat Albayram, Burç Kümbetlioğlu, Hakan Dinçkol, Alican Albayrak, Uğur Biçer gibi isimlerin yer aldığı Savaşçı 3. yeni bölümü 30 Nisan Pazar akşamı ekrana gelecek. Son bölümünde heyecanın bir dakika bile eksik olmadığı Savaşçı 3. yeni bölüm fragmanı ve yayınlanan son bölüm izleme linki.