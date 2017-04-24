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Esed rejiminin sivillere saldırıları sürüyor: 5 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de rejim güçleri, Humus'un kuşatması altındaki Hola bölgesine 18 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2'si kadın 5 sivil yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

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Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, ülkenin orta kısmındaki Humus ilinde kuşatması altındaki Hola bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti.

Bölgedeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, dün geceden bu yana Hola'daki Teldo, Teldehep ve Keferlaha beldelerine 18 hava saldırısı yapıldı.

Saldırılarda 2'si kadın 5 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil de yaralandı.

Sivil savunma ekipleri, kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Esed rejiminin 25 Mayıs 2012'de katliam yaptığı Hola, 5 yıldır rejimin kuşatması altında. Mart ayı sonunda Birleşmiş Milletler (BM) Hola'ya ilk defa kısıtlı insani yardım ulaştırabilmişti. Son bir yıldır rejim, yardım girişlerine kısıtlı şekilde izin veriyor.

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