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Esed rejimininden İdlib'de hava saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı

Esed rejiminin İdlib kentinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

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Esed rejimi, İdlib kentindeki Maarâ Badleb bölgesinde düzenlediği hava saldırısında pazar alanındaki sivilleri vurdu. Saldırı sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Sivil Savunma ekibi, tarafından yaralılara tıbbi müdahale yapılırken, olası hava saldırısına karşı bölgedekiler tahliye edildi. 

 

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