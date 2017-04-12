ABD'nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford: Esed yeniden kimyasal silah kullanabilir

CBS kanalına konuşan Ford, ABD'nin Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssü'ne yaptığı hava saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Esed rejimine yönelik saldırıyı "çok iyi" sözüyle değerlendiren Ford, "Esed'in kimyasal silah kullanımının önüne geçmek adına önemli bir adımdı fakat bu sadece bir adımdır. Esed hemen hemen kesin tekrar kimyasal silah kullanmaya çalışacaktır. Rusları Esed'in kimyasal silah kullanımını durdurmak için ikna etmek çok zor olacak." diye konuştu.

- "İran'ın bize karşılık verecek bir kapasitesi var"

Ford, Esed yönetimine İran ve Rusya'nın desteği olduğu sürece ABD'nin Suriye'de rejim değişikliği istemesinin gerçekte bir karşılığı olmayacağını söyledi.

Suriye'de bütün taraflarla yeni bir hükümetin kurulması için pazarlık yapılması gerektiğine değinen Ford, İran'ın ABD'nin tekrar Esed'e saldırması durumunda karşılık vereceği yönündeki tehdidinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

"İran'ın bize karşılık verecek bir kapasitesi var. Mesela, şu anda Irak'ta bulunan askerlerimizi hedef alabilirler. Bu diplomatik anlamda dikkat edilmesi gerekilen bir durum. Esed'in tekrar kimyasal kullanmamasını sağlamak ve aynı zamanda İran'ın bölgede bulunan milisleri üzerinden Irak'ta bize saldırmasını önlemek gerekiyor."