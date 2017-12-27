Esed'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ahmakça cevap!

Esed rejiminin Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftiralarla yanıt verdi.

REJİMİN KOMİK İSYANI

Bir taraftan Türkiye'yi teröre destek vermekle suçlayan Esed rejimi, Türkiye'de darbecilerin ve diğer FETÖ'cülerin yanısıra PYD/YPG, PKK, DEAŞ ve DHKP-C'li teröristlerin tutuklanmasına işaret ederek, Erdoğan'ın ülkeyi cezaevine dönüştürdüğünü söyledi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Tunus'ta yaptığı konuşmada, "Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Ne için? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız?" demişti.

Kaynak: HABER7