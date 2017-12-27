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Esed'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ahmakça cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esed hakkındaki sözleri üzerine rejimden cevap geldi. Erdoğan'ı iftiralarla suçlamaya çalışan Esed rejimi komik duruma düştü.

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Esed rejiminin Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iftiralarla yanıt verdi.

REJİMİN KOMİK İSYANI

Bir taraftan Türkiye'yi teröre destek vermekle suçlayan Esed rejimi, Türkiye'de darbecilerin ve diğer FETÖ'cülerin yanısıra PYD/YPG, PKK, DEAŞ ve DHKP-C'li teröristlerin tutuklanmasına işaret ederek, Erdoğan'ın ülkeyi cezaevine dönüştürdüğünü söyledi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Tunus'ta yaptığı konuşmada, "Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Ne için? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız?" demişti.

Kaynak: HABER7

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