Beyaz Saray: Suriye'ye yönelik yeni saldırılar olabilir

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, İdlib'de kimyasal silah kullanması üzerine Amerikan füzeleriyle vurulan Beşşar Esed rejimine uyarıda bulunarak, "Eğer bebeklere kimyasal silahla saldırır, masum insanlara karşı varil bombası kullanırsanız, bu Başkan'dan (Donald Trump) bir cevap göreceksiniz." dedi.

Sözcü Spicer, Beyaz Saray'daki günlük basın brifinginde ABD'nin Esed rejimine yönelik füze saldırısıyla ilgili soruları yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın füze saldırısı kararını alma noktasında bilinçli ve doğru bir tercih yaptığına işaret eden Spicer, yeni kimyasal saldırılar olması halinde ABD yönetiminin bunlara cevap vermeye açık olduğuna işaret etti.

Spicer, Suriye'deki kimyasal silah saldırısını kastederek, "Eğer bebeklere kimyasal silahla saldırır, masum insanlara karşı varil bombası kullanırsanız, bu Başkan'dan (Trump) bir cevap göreceksiniz." ifadesini kullandı. Spicer'ın, ilk kez "varil bombası" ifadesini kimyasal silahla birlikte kullanması dikkati çekti.

- "Esed yönetimi altında istikrarlı ve güvenli bir Suriye hayal edemiyoruz"

Bununla birlikte ABD'nin Ortadoğu'daki önceliğinin, halen DEAŞ olduğuna dikkati çeken Spicer, yine de bebeklerin Esed rejimi tarafından kimyasal silahlarla öldürülmesine sessiz kalmayacaklarını dile getirdi. Spicer, "ABD'nin Ortadoğu'daki 1 numaralı önceliği DEAŞ'tır. Ancak Esed yönetimi altında istikrarlı ve güvenli bir Suriye hayal edemiyoruz." dedi.

"Bu kimyasal saldırıları durdurmak için uluslararası liderleri de beraber çalışmaya teşvik ediyoruz." diyen Beyaz Saray Sözcüsü, öncelikle şiddetin durdurulması gerektiğini belirtti. DEAŞ tehdidi ortadan kalkmadan Esed rejiminin geleceğiyle ilgili yapısal bir adım atmanın zor olduğunu savunan Spicer, "Orada (Suriye'de) DEAŞ çoğalıyor ve kimyasal silahların kullanımı artıyor. Bunları halletmemiz gerek. Ancak bundan sonra rejim değişikliği için siyasi, ekonomik ve diplomatik baskı kurabiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Esed'in eylemlerinin savaş suçu sayılmasıyla ilgili bir soru üzerine Spicer, Esed'in eylemlerinin savaş suçu olup olmadığına ancak ilgili mahkemenin karar verebileceğini söyledi.

Rusya'nın Esed rejimine verdiği desteği de eleştiren Spicer, "Rusya'nın İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerle yan yana durduğunu" ve buna mukabil kendilerinin kimyasal silahların kullanılmasına karşı uluslararası bir çatı altında durduklarını kaydetti.

"OPERASYONEL UÇAKLARININ YÜZDE 20'SİNİ İMHA ETTİK"

ABD Savunma Bakanı James Mattis, ABD'nin Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasına sessiz kalmayacağını vurgulayarak, "Suriye hükümetinin bir daha kimyasal silah kullanması akılsızca olur." dedi.

Mattis, Şayrat Hava Üssü’ne düzenlenen füze saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

ABD Savunma Bakanı, açıklamasında, "Başkan (Donald Trump), gelecekte kimyasal saldırıları caydırmak ve Esed, uluslararası hukuka aykırı ve imha edildiği duyurulan kimyasal silahlarla masum insanları öldürürken ABD'nin sessiz kalmayacağını göstermek için bu adımı atma talimatı verdi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin 6 Nisan'da Beşşar Esed rejimine ait Şayrat Hava Üssü'nü Tomahawk füzeleriyle vurmasının, rejimin İdlib'in Han Şeyhun'da kimyasal silah kullanmasına karşı ölçülü bir adım olduğuna dikkati çeken Mattis, şunları kaydetti:

"Savunma Bakanlığının değerlendirmesine göre, saldırı sonucunda yakıt, cephane, hava savunma alanları ve Suriye'nin operasyonel uçaklarının yüzde 20'si imha edildi veya hasar aldı. Suriye hükümeti, Şayrat Hava Üssü'nü ikmal ve silahlandırma kabiliyetini kaybetti, bu noktada pistlerin kullanılıyor olabilmesi, askeri olarak büyük bir önem arz etmiyor.”

Açıklamasının devamında Mattis, "Suriye hükümetinin bir daha kimyasal silah kullanması akılsızca olur." uyarısında bulundu.