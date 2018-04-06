Eski ajan Sergey Skripal'in hayati riski bulunmadığı açıklandı İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazı ile zehirlenerek hastaneye kaldırılan ve 4 Mart'tan beri yoğun bakımda olan eski Rus ajan Sergey Skripal ile ilgili hastaneden yapılan açıklamada, hayati tehlike durumunun ortadan kalktığı belirtildi.