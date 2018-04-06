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Eski ajan Sergey Skripal'in hayati riski bulunmadığı açıklandı

İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazı ile zehirlenerek hastaneye kaldırılan ve 4 Mart'tan beri yoğun bakımda olan eski Rus ajan Sergey Skripal ile ilgili hastaneden yapılan açıklamada, hayati tehlike durumunun ortadan kalktığı belirtildi.

  • Reuters
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İngiltere'nin Salisbury kentinde sinir gazı ile zehirlenerek hastaneye kaldırılan ve 4 Mart'tan beri yoğun bakımda olan eski Rus ajan Sergey Skripal ile ilgili hastaneden yapılan açıklamada, hayati tehlike durumunun ortadan kalktığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde babasıyla birlikte sinir gazı ile zehirlenen Yulia Skripal'in hastanede gıda ve içecek almaya başladığı belirtilmişti.

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