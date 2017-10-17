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Eski Alman Başbakan Schröder, AB'nin Türkiye ve Rusya ile ilişkilerini iyileştirilmesini istedi

Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Rusya ve Türkiye'nin Avrupa'dan başka alternatifinin bulunduğunun dikkate alınması gerektiğini belirtti.

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Schröder, Mönchengladbach kentinde yaptığı açıklamada, AB'nin Rusya ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmasından yana olduğunu söyledi. 

'RUSYA VE TÜRKİYE'NİN BAŞKA ALTERNATİFİ VAR'

Bu iki ülkeyle iş birliği yapılmadan Avrupa'nın doğusunda istikrarın sağlanamayacağını ifade eden Schröder, "Rusya ve Türkiye'nin Avrupa'dan başka alternatifi bulunduğunu dikkate almalıyız." değerlendirmesinde bulundu. 

'ASYA'YA KAYMASI ÖNLENMELİ'

Schröder, Rusya ve Türkiye'nin yönünü Asya'ya çevirebileceğini belirterek AB'nin bu iki ülkenin yönünün Çin'e doğru kaymasının engellemesi gerektiğini savundu.

Bu sebepten dolayı AB'nin, Türkiye ve Rusya ile sağlam ilişkiler kurmasının önemli olduğunu söyleyen Schröder, bunun için yeniden daha fazla güvene ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Rusya'nın petrol üretici Rosneft'in denetleme kurulu başkanlığına getirilen Schröder, AB'nin bu şirkete yönelik yaptırımlarını eleştirdi.

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