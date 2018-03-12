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Eski Bangladeş Başbakanı Ziya hakkında geçici kefaletle tahliye kararı

Bangladeş'te Yüksek Mahkeme, eski Başbakan Halide Ziya hakkında geçici kefaletle tahliye kararı verdi.

  • AA
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Yüksek Mahkeme, hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Ziya'nın 4 ay süresince kefaletle serbest kalabileceğine hükmetti.

Bangladeş Başsavcısı Mahbubey Alam, yarın Yüksek Mahkeme'nin kararına itiraz edeceklerini belirtti.

Yerel mahkeme, 8 Şubat'ta ilk başbakanlığı döneminde yetimlere yönelik hizmet veren yardım kuruluşunun bütçesindeki 250 bin dolarlık parayı zimmetine geçirmekten suçlu bulduğu Ziya hakkında 5 yıl hapis ile 250 bin dolarlık para cezasına hükmetmişti. Yüksek Mahkeme, 22 Şubat'ta Ziya'nın temyiz başvurusunu kabul etmişti.

Aynı davadan yargılanan Ziya'nın oğlu Tarık Rahman ve diğer 4 kişi de suça ortaklıktan 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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