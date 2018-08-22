Eski BM Genel Sekreteri Annan BM'de anıldı

BM Genel Sekreterlik binasında düzenlenen törene BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gana'nın BM nezdinde Daimi Temsilcisi Martha Ama Akyaa Pobee ve BM görevlileri katıldı.

Guterres burada Annan için açılan taziye defterini imzaladıktan sonra bir konuşma yaptı.

Kofi Annan'ın BM Genel Sekreterliği dönemini heyecanla andığını söyleyen Guterres, "BM ailesine yeni insanlar kazandırdı. Misyonumuz ve rolümüz hakkında tutkulu konuşmalar yaptı. BM'nin neler yapabileceği ve dünya insanlığına ne anlam ifade edeceğine dair hem BM içinde hem dışında yeni bir duygu oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Guterres, Annan'ın birçok yönden BM demek olduğunu belirterek, "En belirleyici özelliği insanlığı ve ihtiyaç sahipleriyle dayanışmasıydı. BM çalışmalarının merkezine insanı koydu ve BM sistemi içinde şefkati eyleme dönüştürdü." diye konuştu.

Dünyanın her yerinde siyasi bölünme ve çatışmaların yaşandığına işaret eden Guterres, "Kofi Annan'ın barış ruhuna her zamankinden daha çok ihtiyacımız var." dedi.

BM Genel Sekreterliği görevine getirilen ilk siyahi isim olan Annan, 1997-2006 arasında bu görevi yürütmüştü.

Annan, Suriye iç savaşının 2. yılında, Mart 2012'de BM Suriye Özel Temsilcisi olarak, tarafların çatışmaları durdurmasını esas alan 6 maddelik bir çözüm planı sunmuştu. Annan, 3 ay sonra şiddet olaylarının artması nedeniyle başarısız olduğunu itiraf etmiş, Ağustos 2012'de BM Suriye Özel Temsilciliği görevinden istifa etmişti.