Eski Boşnak general Dudakovic'e destek mitingi

Savaşın en önemli Boşnak komutanlarından Dudakovic'e destek için düzenlenen mitinglere katılan binlerce kişi, "Dudakovic kahramandır ve suçsuzdur" yazılı dövizler açtı.

Bihac şehrinde gazi dernekleri ve belediyeler tarafından gerçekleştirilen mitinge 10 bine yakın kişi katıldı.

Bihac Belediye Başkanı Suhret Fazlic, burada yaptığı açıklamada, Dudakovic'in Bosna Hersek'in özgürlük mücadelesinin sembol isimlerinden olduğunu vurgulayarak, gözaltına alınmasını kınadı.

Bu arada Bihaç'taki mitinge katılanlardan birinin taşıdığı döviz dikkati çekti. Savaşta Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegovic'e başkaldıran savaş suçlusu Fikret Abdic'e ithafen açılan dövizde "Atif efsanedir, Fikret ise (Fetullah) Gülen" ifadelerine yer verildi.

Tuzla şehrinde gazi derneklerince yapılan mitinge de katılım oldukça yüksekti.

Gazi dernekleri temsilcisi Edin Hadzimuhamedovic, Dudakovic'in suçsuz olduğunu vurgulayarak, "Dudakovic'in küçük düşürücü şekilde gözaltına alınmasını kınıyoruz. Biz eski askerler her zaman yargı organlarının ulaşabileceği kişileriz. Evlerimizdeyiz, kaçmıyoruz." dedi.

Tuzla Kantonu Savaş Gazileri Derneği Başkanı Fahrudin Hasanovic de gözaltıların siyasi amaçla yapıldığını belirterek, daha önce yargılanan diğer Boşnak generaller gibi Dudakovic'in de suçsuz olduğunun kanıtlanacağını ifade etti.

Eski Boşnak komutanlardan Nezim Halilovic de Bosna'daki savaşın kimler tarafından başlatıldığının iyi bilinen bir gerçek olduğunu kaydederek, "Dudakovic ve askerleri kahramandır, öyle de kalacaklardır. Onlara destek olmaya her zaman hazırız." diye konuştu.

Dudakovic ve 12 eski asker dün serbest bırakıldı

Bosna Hersek Savcılığı talimatıyla Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansına (SIPA) bağlı özel polis birlikleri tarafından 27 Nisan'da gözaltına alınan Dudakovic ve 12 eski Boşnak asker, Bosna Hersek Mahkemesi tarafından dün şartlı serbest bırakıldı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, "Dudakovic ve diğerleri" davasında adı geçen 13 ismin dava boyunca birbirleri veya tanıklarla iletişim kurmamaları şartıyla serbest kaldığı ifade edildi.