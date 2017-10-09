Eski Boşnak Komutan Oriç beraat etti

Bosna'daki savaş sırasında Bosna Hersek Cumhuriyeti Ordusu (ARBiH) bünyesinde görev yapan eski Boşnak Komutan Naser Oriç, Sırp sivilleri öldürmekle suçlandığı davadan beraat etti.

Başkent Saraybosna'daki mahkeme binasında görülen karar duruşmasında, 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı sırasında Bratunats ve Srebrenitsa'da Sırp sivilleri öldürdüğü iddiasıyla hakim karşısına çıkarılan Oriç ve ARBİH bünyesinde görev yapan Sabahudin Muhic için beraat kararı verildi.

Karar duruşmasına Srebrenitsa katliamında ölenlerin yakınları da katılırken, mahkeme binası önünde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gözlendi.

Oriç kimdir?

Ağustos 2015'te Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansı (SIPA) ile Bosna Sırp Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Oriç'in Srebrenitsa ve Bratunats'taki Sırp halka yönelik savaş suçu işlediği öne sürülmüştü.

İddianamenin ardından Oriç, Haziran 2015'te İsviçre'de gözaltına alınmış, 14 gün gözaltında tutulduktan sonra ülkesi Bosna Hersek'e iade edilmişti.

Bosna Hersek'e geldikten sonra savcılık tarafından ifadesi alınan Oriç, Saraybosna ve Zenitsa Kanton bölgelerinde ikamet ve hareket etme şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha önce Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce (ICTY) yargılanan Boşnak Komutan Oriç, suçsuz bulunmuştu.