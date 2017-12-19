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Eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızı Haşimi: Başörtünün mecburi olmasına karşıyım

Eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi, ülkesinde başörtüsünün zorunlu kılınmasının tesettür ve dini duyguları güçlendirmediğini söyledi.

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İran'ın Tabnak haber ajansına göre, Zencan Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta konuşan Faize Haşimi, "Başörtüsünün Şah döneminde yasaklanmasına karşı çıktığım gibi mecburi olmasına da karşıyım." dedi.

Toplumsal kalkınmanın kadın ve insan hakları gözetilmeden mümkün olmayacağını dile getiren Haşimi, İslam'ın bu konulara verdiği önem yönünden nadide bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Şii ve Sünni alimlerin zamanın ruhuna uygun fetvalar vermeleri gerektiğini ifade eden Haşimi, "İran devriminin üzerinden 40 yıl geçti. Başörtüsünün mecburi olması işe yaradı mı? Aksine, İslam'a uygun olmayan örtünme şekli arttı. Bu sürede tesettür ve din güçlenmedi." diye konuştu.

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