Eski Devlet Başkanı affedildi, halk sokağa döküldü

Peru Devlet Başkanı Kuczynski'nin eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'yi affettiğini açıklaması, Peru halkı tarafından sıcak karşılanmadı, ülke genelinde protesto gösterileri başladı.

1990-2000 yılları arasında ülkeyi 'demir yumruk' ile yöneten Fujimori'nin affedilmesini halkın aşağılanması olarak gördüklerini ifade eden protestocular, "Devlet Başkanı Pedro Pablo Kuczynski bize ihanet etti" diyerek ülkede genel seçimlere gidilmesi talebinde bulundu.

Devlet Başkan Kuczynski'nin ofisinden yapılan açıklamada ise, ülkenin siyasi fikir ayrılıklarından dolayı bir türlü ilerleyemediği ifade edildi.

Geçen yıl Brezilyalı inşaat firması Odebrecht ile iki eski Devlet Başkanı arasındaki rüşvet skandalı sonrası ana akım politikaya mesafeli durmasına yol açmışken, eski Devlet Başkanı Fujimori'nin affedilmesi ise bardağı taşıran son damla olarak halkı sokağa döktü.

Peru genelindeki protesto gösterilerinin en geniş çaplısı, 60 bin kişinin katılımıyla başkent Lima'da gerçekleştirilirken, Peru İçişleri Bakanlığı, gösterilerde 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Mevcut Devlet başkanı Kuczynski ve muhalif lider Keike Fujimori (affedilen eski Devlet Başkanı'nın kızı) hakkında da Brezilyalı şirket ile ilişkilerinin araştırıldığı bir soruşturma yürütülüyor.