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Eski Dışişleri Bakanı Trump'a rest çekti!

Eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Trump'ın Müslüman Amerikalılar için veri tabanı oluşturması halinde, kendisini Müslüman olarak kaydettirmeye hazır olduğunu söyledi.

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ABD ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Trump yönetiminin Müslümanlara kayıt olma zorunluluğu getirmeyi planladığına dair haberlere tepki gösterdi. Albright, Trump'ın Müslüman Amerikalılar için veri tabanı oluşturması halinde, kendisini Müslüman olarak kaydettirmeye hazır olduğunu söyledi.

Eski Bakan Albright, Twitter hesabından paylaştığı mesajında "Ben Katolik olarak büyüdüm, sonra Episkopal oldum. Daha sonra ailemin Yahudi olduğunu öğrendim. Ve #dayanışma adına Müslüman olarak kayıt olmak için hazırım" dedi.

Albright bir önceki mesajında da "Özgürlük Heykeli'nde dipnot yok. Amerika tüm inanç ve özgeçmişten gelen insanlara açık kalmalı.#MültecilerBuyrun" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın mülteci programını askıya almaya ve 7 Müslüman ülkesine vize uygulamaya yönelik planlarının ayrıntıları basına yansımıştı.

ALBRİGHT, CLINTON'U DESTEKLEMİŞTİ

Son seçimde Trump'ın demokrat rakibi Hillary Clinton'ı destekleyen ve Bill Clinton'ın başkanlığının 2. döneminde ABD Dışişleri Bakanı olan Albright geçen hafta ABD ve pek çok ülkede düzenlenen Trump karşıtı 'Kadın Yürüyüşü'nde yaptığı konuşmada da "Eğer Müslümanları kayıt olmaya zorlarsanız, hepimiz Müslüman olarak kayıt olacağız" demişti.

Trump seçim kampanyası döneminde ABD'ye girişte 'Tüm Müslümanların bütünüyle engellenmesi' çağrısı yapmış ancak daha sonra pozisyonunu yumuşatmıştı.

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