Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Eski FBI Başkanı James Comey: Trump, Beyaz Saray'ı mafya babası gibi yönetiyor

Eski FBI Direktörü James Comey, yayınladığı yeni kitabında Trump'ın Beyaz Saray'ı kendine koşulsuz sadakat isteyen bir mafya babası gibi yönettiğini açıkladı.

  • AFP
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Başkanı Donald Trump'ın isteği üzerine geçen sene Mayıs ayında FBI'dan kovulan James Comey, yeni kitabında Trump hakkında dikkat çeken iddialara yer verdi.

Mutlak sadakat talep eden bir mafya babası

Comey kitabında, Donald Trump'ın kendisine mutlak sadakat talep eden, tüm dünyayı ona karşı gören ve her şey hakkında yalan söyleyen bir mafya patronunu hatırlattığını söylüyor. Trump'ın doğru ve yanlış arasındaki farka sahip olmadığını açıklayan Comey, "Trump'ın liderliği kişisel egosuna ve insanların sadakate bağlıdır" diyor.

Alternatif gerçekliği olan bir kozada yaşıyor

ABD'nin yeni başkanının kurumsal değerlerin ve etiğin üzerinde kendi değerleri olduğunu söyleyen Comey, Trump'ın etrafındaki diğer insanları çekmeye çalıştığı alternatif gerçekliği olan bir kozada yaşadığını belirtiyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yunan savaş jetinin düştüğü o anlar

Yunan savaş jetinin düştüğü o anlar

İşte dünyanın en sıra dışı ülkesi

İşte dünyanın en sıra dışı ülkesi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Futbol tarihinin efsane geri dönüşleri

Futbol tarihinin efsane geri dönüşleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA