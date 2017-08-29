Eski Federal Yargıtay Başkanı Fischer, Gauland hakkında suç duyurusunda bulundu

Almanya'da eski Federal Yargıtay (Bundesgerichtshof) Başkanı Thomas Fischer'in, Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz'a ırkçı hakarette bulunan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin başbakan adayı Alexander Gauland hakkında suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

Haberi veren Alman "Der Spiegel" dergisi, Fischer'in, Gauland hakkında halkı kışkırttığı gerekçesi ile suç duyurusunda bulunduğunu ve bu duyuruda, kendisi gibi hukukçu olan Gauland'ın, ırkçı sözleri kasten söylediğinin şüphe götüremeyeceğini belirttiğini yazdı.

Derginin haberine göre Fischer, Gauland'ın, sözlerini o an spontane söylediği şeklindeki açıklamasının da konuşmasının video görüntülerinde propaganda yapmak amacıyla sürekli değişen sözlerinden dolayı kabul edilemeyeceğini savundu.

Gauland ise Alman medyasına yaptığı açıklamalarda, Bakan Özoğuz hakkında, genelde çöplerden kurtulmak ve imha etmek anlamında da kullanılan "entsorgen" kelimesini kullandığı için pişman olmadığını ve bunun bu kadar tepki yaratmasını anlamadığını söyledi.

"Bu kelime iyi bir kelime değil, çünkü yanlış anlaşılabilir" diyen Gauland, yine de Özoğuz'a yönelik eleştirisinden vazgeçmeyeceğini ve bakandan özür dilemeyeceğini kaydetti.

Eichsfeld kentinde AfD'nin düzenlediği bir seçim mitinginde Gauland, Bakan Özoğuz'un geçmişte verdiği bir röportajında, "Dilin ötesinde spesifik bir Alman kültürü tanımlanamaz." şeklindeki sözlerini eleştirerek, "Bunu da bir Alman Türk'ü söylüyor. Onu Eichsfeld'e davet edin ve spesifik Alman kültürünün ne olduğunu ona anlatın. O zaman bir daha hiç buralara gelmez ve biz de Tanrı'nın yardımıyla kendisinden Anadolu'da kurtulmuş oluruz." diye konuşmuştu.

AfD Genel Başkanı Petry'nin dokunulmazlığı kaldırıldı

Öte yandan, Saksonya Eyalet Meclisi, 17 Ağustos'ta aldığı bir tavsiye kararını hayata geçirerek, AfD Genel Başkanı Frauke Petry'nin milletvekili dokunulmazlığını kaldırdı.

Meclis sözcüsü İvo Klatte, parti finansmanıyla ilgili olarak yalan söylemekle suçlanan Petry'nin dokunulmazlığının oy birliği ile kaldırıldığını açıkladı.

Saksonya Eyalet Meclisi Seçim Denetleme Kurulu'nun 2015 yılının Kasım ayında parti finansmanıyla ilgili sorduğu sorulara doğru cevap vermemekle suçlanan Petry hakkındaki savcılık soruşturması da sürüyor.

Daha önce hakkındaki iddiaları reddeden Petry, adının temize çıkabilmesi için eyalet meclisinin, kendi yargılanmasının yolunu açmasını istediğini açıklamıştı.

Olayla ilgili daha önce ifadesi alınan AfD'nin mali işlerden sorumlu üyesi Carsten Hütter hakkındaki soruşturma ise geçen mayıs ayında kapatılmıştı.