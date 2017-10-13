Eski Fransız bakan Azoulay, UNESCO Genel Sekreteri seçildi

Eski Fransa Kültür Bakanı Audrey Azoulay, Katarlı Hamad bin Abdoulaziz Al-Kawari ile katıldığı yarışın son turunda, 58 oyun 30'unu alarak 2 oy farkla seçimi kazandı.

Arap ülkeleri, 195 üyeli örgütün tarihinde ilk kez bir Arap'ın genel sekreter seçilmesi gerektiğini savundu. Öte yandan, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki sorunlar nedeniyle bazı Arap ülkelerinin Fransız adaya oy verdiği tahmin ediliyor.

Katarlı adayın, seçimin 2 kişinin yarışacağı son turuna katılmayı garantilemesinin ardından, Azoulay öğleden sonraki oturumda, Mısırlı Moushira Khattab ile yarışmış ve onu 6 oy farkla geçmeyi başararak son tura kalmıştı.

Azoulay, 2016-2017 yıllarında Sosyalist Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande döneminde 2 ayrı kabinede Kültür Bakanlığı görevini yürütmüştü.