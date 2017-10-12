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Eski futbol yıldızı Cumhurbaşkanı oldu

Futbolun unutulmaz isimlerinden George Weah, ülkesi Liberya'da yapılan seçimler sonucunda Cumhurbaşkanı oldu.

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"ballon d'or" ödülünü kazanan tek Afrikalı futbolcu unvanına sahip olan George Weah, seçimlerde 19 aday ile yarıştı. 2 milyon oy kullanılan seçimler sonunda da Cumhurbaşkanı seçilen George Weah, 12 yıldır ülkeyi yöneten Nobel Barış ödüllü Ellen Johnson-Sirleaf'ın yerini alacak.

Daha önce 2005 ve 2011 yıllarında Liberya Cumhurbaşkanlığına aday olan Georges Weah seçimleri kazanamamıştı.

Liberya'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 senede bir yapılıyor.

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