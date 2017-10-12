Eski futbol yıldızı Cumhurbaşkanı oldu
Futbolun unutulmaz isimlerinden George Weah, ülkesi Liberya'da yapılan seçimler sonucunda Cumhurbaşkanı oldu.
"ballon d'or" ödülünü kazanan tek Afrikalı futbolcu unvanına sahip olan George Weah, seçimlerde 19 aday ile yarıştı. 2 milyon oy kullanılan seçimler sonunda da Cumhurbaşkanı seçilen George Weah, 12 yıldır ülkeyi yöneten Nobel Barış ödüllü Ellen Johnson-Sirleaf'ın yerini alacak.
Daha önce 2005 ve 2011 yıllarında Liberya Cumhurbaşkanlığına aday olan Georges Weah seçimleri kazanamamıştı.
Liberya'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri 6 senede bir yapılıyor.
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