Eski Katalan hükümeti üyeleri cezaevinde

İspanya'da "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma" suçlarından tutuklanan eski Katalan hükümeti üyeleri, cezaevlerine gönderildi.

İspanya Ulusal Mahkemesince açıklanan kararda eski Katalan hükümeti üyeleri hakkında, "devlete karşı isyan ve başkaldırmadan" 25 yıla, "ayaklanmadan" 15 yıla ve "kamu malını kötüye kullanmaktan" 8 yıla kadar hapis cezası talep edildiği belirtildi.

Belçika'da bulunan eski Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ve 4 eski Katalan bakana isim verilmeden atıf yapılan kararda, suçlama yöneltilen bazı kişilerin başka ülkelere gittiği, bu kişilerin çok iyi organize oldukları ve ayrılıkçı dernekler tarafından desteklendikleri ifade edildi.

Tutuklama emri Belçika'ya iletilecek

Ulusal Mahkeme Hakimi Carmen Lamela, Brüksel'de bulunan Puigdemont ve diğer 4 eski bakanla ilgili savcılığın, Avrupa çapında tutuklama ve iade emri çıkarılması talebini kabul etti.

Ulusal Mahkemenin gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra tutuklama ve iade emrini Belçika makamlarına ileteceği kaydedildi.

Eski bakanlar hapse gönderildi

Kararın açıklanması sonrası "kaçma riski" nedeniyle eski Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras ve 8 eski Katalan bakan, Ulusal Mahkeme binasından polis araçlarıyla çıkartılarak 5 ayrı cezaevine gönderildi.

Tutuklanan eski Katalan bakanlardan sadece Santi Vila'nın 50 bin avro kefalet ödemesi halinde serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Katalanlar kararı protesto ediyor

Ulusal Mahkeme binasının önünde bekleyen 80 kişilik grup, ayrılıkçı Katalonya bayrağı açarak kararı protesto etti.

Bazı Katalanlar, ekip araçlarının çıkışı sırasında ağladı.

Bu arada, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütleri, barışçıl eylemlerine devam edeceklerini açıkladı.

Ulusal Mahkemenin tutuklama kararına karşı Barselona'da bulunan Katalonya yerel parlamentosu önünde, Girona ve Taragona gibi büyük kentlerin meydanlarında eylemler yapılmaya başlandı. Bağımsızlık yanlıları, "özgürlük" sloganları attı.

Ayrıca, Katalan halkından yerel saatle 22.00'de (TSİ 24.00) tencere ve tavalara vurarak çıkardıkları seslerle tepkilerini göstermeye devam etmeleri istendi. Bağımsızlık yanlısı sivil toplum örgütleri, 12 Kasım'da büyük bir gösteri yapılması çağrısında bulundu.