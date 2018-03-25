Schleswig-Holstein Eyaleti Başsavcı Yardımcısı Döpper: Şu an Puigdemont’un iade konusunu inceliyoruz

Döpper, Alman basınına yaptığı açıklamada, Puigdemont’un Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayan A7 otoyolunda gözaltına alındığını bildirdi.

"Şu an Puigdemont’un iade konusunu inceliyoruz.” diyen Döpper, henüz işin başında olduklarını, ilk önce iade şartlarına ve "Avrupa tutuklama kararı" temelinde Puigdemont’un ne kadar süreyle gözaltında tutulabileceğine baktıklarını ifade etti.

Döpper, Puigdemont’un iade istemiyle geçici tutuklanma talebi konusundaki kararın, büyük ihtimalle yarın yerel mahkeme tarafından verileceğini kaydetti.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, Puigdemont’un Kiel yakınlarında bulunan Neumünster kentindeki ceza evine götürüldüğü ileri sürüldü.

Karartılmış camları olan bir aracın bugün Neumünster Cezaevi’nde geldiği ifade edilen haberde, Döpper’in eski Katalan liderin nerede olduğuna ilişkin güvenlik sebeplerinden açıklama yapmadığı belirtildi.

Focus dergisinin haberinde ise Puigdemont’un İspanya istihbaratı tarafından sürekli izlendiği, Katalan liderin Finlandiya’dan Almanya’ya yola çıktığında İspanyol istihbarının Alman Kriminal Dairesini bilgilendirdiği ileri sürüldü.

Puigdemont'un avukatı Jaume Alonso-Cuevillas, müvekkilinin Finlandiya'da yaptığı görüşmelerin ardından Belçika'ya dönmek üzere yola çıktığını, Danimarka üzerinden Almanya sınırına girdiğinde ise Alman polisi tarafından gözaltına alındığını duyurmuştu.

İspanya Yüksek Mahkemesi, cuma günü Puigdemont ve firari dört siyasetçi hakkında Avrupa çapında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Süreç

Hakkında, 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası soruşturma başlatılan Puigdemont, dört eski bakanla Belçika'ya kaçmıştı. Özerk yönetimlere müdahale etme imkanı veren Anayasa'nın 15'inci maddesini işleten merkezi hükümetin aldığı karar çerçevesinde 21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde, ayrılıkçı partiler çok az farkla hükümet kurma çoğunluğunu elde etmişti.

Katalonya Parlamentosu Başkanı Roger Torrent, görevden alınan Puigdemont'u özerk yönetim başkanlığı için yeniden aday göstermiş, 30 Ocak'ta da oylama yapılacağını duyurmuştu.

Ancak İspanya Anaysa Mahkemesinin Puigdemont'un ancak şahsen katılması durumunda başkanlık edebileceği yönündeki kararı sonrası, eski başkan geri adım atmış, yerine hapisteki Katalan sivil toplum liderlerinden Jordi Sanchez aday gösterilmişti ancak Sanchez'in de tahliye talebi reddedilince Turull'un adı gündeme gelmişti.

Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu, 22 Mart'ta erken seçimden üç ay sonra başkanlık seçimi için toplanmıştı.

Oturumda, Puigdemont ile hapisteki Katalan sivil toplum liderlerinden Jordi Sanchez'in ardından adı ön plana çıkan ayrılıkçı Jordi Turull'un adaylığı ele alınmıştı.

Ancak oturuma kısa bir süre kala ayrılıkçı partilerden Halk Birliği Adaylığı Partisi (CUP), hükümet programının bağımsız bir devlet kurulmasını öngörmediği gerekçesiyle Turull'a destek vermeyeceğini açıklamıştı. Turull, seçilebilmek için yeterli oyu alamamıştı.

Yasa dışı bağımsızlık referandumu ve tek taraflı bağımsızlık ilanındaki rolleri nedeniyle aralarında Puigdemont'un da olduğu ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin "devlete isyan" suçlamasıyla yargılanmaları isteniyor.