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Eski Katalan lidere çipli takip

Eski Katalan lider Puigdemont'un kullandığı araçta bir takip cihazının bulunduğunun tespit edilmesinin ardından Brüksel Başsavcılığı soruşturma başlattı.

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Brüksel Başsavcılığı, eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un Almanya'da yakalandığında kullandığı araçta bir takip cihazının bulunduğunun tespit edilmesinin ardından soruşturma başlattı.
 
Belçika'nın De Morgen gazetesinde yer alan habere göre, Puigdemont'un Finlandiya'dan Belçika'ya karayoluyla dönerken kullandığı kiralık araçta bir takip cihazının tespit edilmesinin ardından, eski Katalan liderin avukatları polise mahremiyetin ihlali gerekçesiyle şikayette bulundu.
 
Brüksel Başsavcılığı Sözcüsü Ine Van Wymersch, bunun ardından soruşturma açıldığını ve Puigdemont'un Belçika'da ikamet ettiği Valonya bölgesindeki savcılıktaki meslektaşlarının konuyla ilgilendiğini belirterek, takip cihazının kim tarafından yerleştirildiğinin araştırılacağını kaydetti.
 
De Morgen, kaçtığı Belçika'da ikamet eden Puigdemont'un İspanyol istihbarat birimi tarafından yakından takip edildiğini, eski Katalan liderinin 10'dan fazla İspanyol ajanı tarafından izlendiğini iddia etti.
 
Hakkında Avrupa'da tutuklama emri çıkartılan Puigdemont, 25 Mart'ta Danimarka ile Almanya'yı birbirine bağlayan A7 otoyolunda gözaltına alınmış, sonrasında Neumünster cezaevine konulmuş ve yerel mahkeme tutukluluk halinin devamına karar vermişti.
 
Dün ise Schleswig-Holstein Yüksek Eyalet Mahkemesi, Puigdemont'un "devlete karşı isyan" suçlamasından iadesini reddederek, "kamu malını kötüye kullanma" suçlamasıyla ilgili bölümü daha sonra görüşmek üzere eski Katalan liderin şartlı tahliyesine karar vermişti.
 
Puigdemont ve dört eski bakan, Katalonya'da 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası haklarında başlatılan soruşturmanın ardından Belçika'ya kaçmıştı. 

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