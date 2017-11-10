Eski Katalan Meclis Başkanı için 'kefalet şartlı' tutuklama kararı

İspanya Yüksek Mahkemesi, eski Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell'in tutuklanmasına karar verdi. Mahkemenin kararına göre Forcadell, 150 bin avro ödemesi durumunda şartlı olarak serbest kalabilecek.

Katalonya yerel parlamentosunda 27 Ekim'de alınan tek taraflı bağımsızlık kararının ardından Başsavcılık tarafından "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanan eski Katalonya Meclis Başkanı Forcadell ve Divan Kurulunun 5 üyesi Yüksek Mahkemede ifade verdi.

Savcılığın "kaçma riskleri olduğu" gerekçesiyle tutuklu yargılanmaları talebini kabul etmeyen Yüksek Mahkeme Hakimi Pablo Llarena, Forcadell'in cezaevine gönderildikten sonra 150 bin avro kefalet bedelini ödemesi halinde şartlı serbest kalabileceğini açıkladı. İspanyol hakim, Divan Kurulunun 4 üyesini 7 gün zarfında her biri için 25 bin avro kefalet ödemeleri talebiyle, bir üyeyi ise şartsız serbest bıraktı.

Şartsız serbest kalan Josep Juan Noet, Katalonya yerel meclisindeki tek taraflı bağımsızlık ilanında karşı oy kullanmıştı.

"Tek taraflı bağımsızlık kararı sembolikti" savunması

Bu arada, aynı suçlarla geçen hafta Ulusal Mahkemede ifade veren ve daha sonra tutuklanan eski Katalonya yerel hükümeti üyeleri sadece kendi avukatlarının sorularına yanıt verdi. Farklı bir strateji izleyen eski Katalonya Meclis Başkanı ve Divan Kurulu üyeleri ise savcılıktan yöneltilen soruları da yanıtladı. Forcadell ifadesinde, Katalan parlamentosunda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık kararının "sembolik" olduğunu savundu.

Katalonya yerel parlamentosunun 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası iki ayrı mahkemede açılan soruşturmada ayrılıkçı 20 Katalan siyasetçi "devlete karşı başkaldırma, ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanmakla" suçlanmıştı. Bu kişilerden Belçika'da bulunan 5'i dışında hepsinin ifade verme işlemi sona erdi.

İspanyol mahkemeleri eski Katalan hükümeti bakanlarından 8'inin tutuklu, birinin 50 bin avro kefaletle tutuksuz yargılanmalarına karar verdi. Yüksek Mahkeme, eski Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell'in tutuklanması ve 150 bin avro kefalet şartıyla serbest kalmasına, Divan Kurulunun 5 üyesinden 4'ünün 7 gün zarfında yirmi beşer bin avro kefalet şartıyla, birinin ise şartsız serbest bırakılmalarına hükmetti.

Brüksel'e giderek İspanyol yargısından kaçan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve 4 eski Katalan bakan hakkında İspanyol mahkemesinin çıkardığı Avrupa tutuklama ve iade talebine Belçika mahkemesinin 17 Kasım'da karar vermesi öngörülüyor.